Lekeci (Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lekeci (Tekstil maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Lekeci (Tekstil iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Lekeci (Tekstil iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Lekeci (Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lekeci (Tekstil görev tanımı nedir, Lekeci (Tekstil ne iş yapar, Lekeci (Tekstil olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lekeci (Tekstil mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lekeci (Tekstil Tanımı;

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Lekeci (Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 Lekeci (Tekstil Maaşları

Lekeci (Tekstil maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Lekeci (Tekstil maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lekeci (Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9121.07

Meslek Adı :

Lekeci (Tekstil

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen

Meslekler Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Çamaşırcılar Ve Ütücüler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil üretim atölyesinde işlenecek kumaş veya nihai ürünlerde tespit edilen veya işlemler nedeniyle oluşan lekeleri farklı yöntemler ve malzemeler kullanarak kumaş veya üründen çıkarma,bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lekeci ( Tekstil ), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lekesi tespit edilen ve etiketle tanımlanan kumaş veya ürünleri teslim almak,

b) Kumaş veya ürünü elle ve gözle kontrol ederek mevcut leke türünü belirmek,

c) Leke türüne göre farklı yöntem ve malzemelerin kullanımına karar vermek,

d) Leke çıkarma tezgahını ve diğer malzemeleri kullanıma hazırlamak,

e) Belirlenen kimyasal maddeler doğrultusunda leke çıkarma tezgahını kullanarak leke çıkarma işlemlerini gerçekleştirmek,

f) Leke çıkarma işlemlerinin ürüne zarar vermemesine özen göstermek,

g) Lekelerin önlenmesine yönelik olarak önerilerde bulunmak ve uygulanmasını sağlamak,

h) Çıkmayan lekeler için farklı denemeler yapmak,

i) Çıkmayan lekeli ürünleri ilgili bölümüne göndermek,

j) Kullanılan makine ve ekipmanların bakım, temizliğini yapmak,

k) Çalışma alanının temiz ve düzenli olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Lekeci (Tekstil maaşlarına ek olarak sizlerde Lekeci (Tekstil mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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