Lens Ölçücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lens Ölçücüsü görev tanımı nedir, Lens Ölçücüsü ne iş yapar, Lens Ölçücüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lens Ölçücüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lens Ölçücüsü Tanımı;

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Lens Ölçücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Lens Ölçücüsü Maaşları

Lens Ölçücüsü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Lens Ölçücüsü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lens Ölçücüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.08

Meslek Adı :

Lens Ölçücüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İzabe ocaklarına oksijen veren fırınların lens seviyesini takip edip ve kumanda odasındaki ilgili işçiye lens yüksekliğini bildiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

: Lens Ölçücüsü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Oksijen fırınlarının üst platformuna çıkarmak,

b) Lensin ilgili işçi tarafından verilen yüksekliğe gelip gelmediğini tespit etmek için, lens giriş ve çıkışını, üfleme durumu ve yüksekliğini takip etmek ve tespit ettiği durumları ilgili işçiye bildirmek,

c) Lens üzerindeki cüruf ve hurdayı temizlemek,

d) Arızaları ilgili kısma vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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