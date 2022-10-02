Lerite İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lerite İşçisi (Cam) görev tanımı nedir, Lerite İşçisi (Cam) ne iş yapar, Lerite İşçisi (Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lerite İşçisi (Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lerite İşçisi (Cam) Tanımı;

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Lerite İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 Lerite İşçisi (Cam) Maaşları

Lerite İşçisi (Cam) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lerite İşçisi (Cam) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lerite İşçisi (Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.23

Meslek Adı :

Lerite İşçisi (Cam)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretilen cam eşyaları kimyasal madde kullanarak yıkayan ( lerite) kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lerite İşçisi (Cam), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lerite olacak camları lerite bölümüne getirmek ve ürün özelliğine göre özel sepetlere yerleştirmek,

b) Ön yıkama yapılacak cam ürünler için, belirlenen oranlarda hazırlanmış kimyasal karışımlı ön yıkama havuzunu hazırlamak,

c) Belli miktar ve oranlarda kimyasal madde ve su kullanarak lerite havuzunu hazırlamak,

d) Yıkama işlemleri için soğuk ve sıcak su havuzlarını hazırlamak,

e) Cam eşya dolu sepetleri sırasıyla ön yıkama havuzuna daldırmak, belli bir süre bekletmek sureti ile ön yıkama işlemini tamamlamak,

f) Ön yıkaması tamamlanan cam ürünleri lerite havuzuna daldırmak ve belli bir sure bekletmek,

g) Cam ürünleri soğuk ve sıcak su havuzlarına daldırmak sureti ile Lerite işlemi tamamlamak,

h) İşlemi tamamlanan cam ürünleri kurutma ve taşıma bandına koymak,

i) Dış lerite işlemi için ön yıkama havuzu yerine cam ürüne dıştan su dökmek ve belli bir süre beklemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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