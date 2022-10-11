Liman İşletme Saha Çalışanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Liman İşletme Saha Çalışanı görev tanımı nedir, Liman İşletme Saha Çalışanı ne iş yapar, Liman İşletme Saha Çalışanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Liman İşletme Saha Çalışanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Liman İşletme Saha Çalışanı Tanımı;

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Liman İşletme Saha Çalışanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Liman İşletme Saha Çalışanı Maaşları

Liman İşletme Saha Çalışanı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Liman İşletme Saha Çalışanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman İşletme Saha Çalışanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9333.19

Meslek Adı :

Liman İşletme Saha Çalışanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Liman işletme saha çalışanı operasyon yöneticisinin gözetiminde, , yük elleçleme işlemlerine nezaret eden, elleçleme işlemlerinin kayıtlarını tutan ve işlemleri kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Liman İşletme Saha Çalışanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş Makineleri, döner aksamlı ekipman ve donanımlar ile çalışmada potansiyel risklere ilişkin iş güvenliği işlemlerini talimatlara uygun olarak yapmak, b) Liman saha uygulamaları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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