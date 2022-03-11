Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü Maaşları

Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6176,5_TL'dir. En düşük Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.26

Meslek Adı :

Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Operasyon yöneticisinin gözetiminde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuatlara, uluslararası kurallara, iş talimatlarına uygun olarak limanların pompa ve tank sahalarının ve bu sahalardaki ürünlerin kontrollerini yapabilen, ürünlerden numune alabilen, gemi ve kara ile karada tank ve tanker arasında sıvı yükleri aktarabilen, pompalar, tanklar ve hatların temizliğini yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Pompa ve tank saha operasyonları ile ilgili toplantılara iştirak etmek

d) Yapılacak işleme uygun ekipman ve malzeme temin etmek

e) Yapılacak işleme uygun ekipman ve malzeme temin etmek

f) Operasyon kartlarını doldurmak

g) Dolum ve boşaltımı raporlamak

h) Yapılan işler hakkında amire geri bildirimde bulunmak

i) Pompa ve tank sahasının fiziki kontrollerini yapmak

j) Pompa ve tank sahasının işlevsel kontrollerini yapmak

k) Pompa ve tank sahasının işlevsel kontrollerini yapmak

l) Pompa ve tank sahasındaki sıvı yüklerin ölçümleme kontrollerini yapmak

m) Tank kalibrasyonunu okumak

n) Arıza bildiriminde bulunmak

o) Arıza tespitine yardımcı olmak

p) Yapılan kontrolleri kayıt altına almak

q) Kontrol kayıtlarını ilgililere iletmek

r) Numune Almak

s) Hat üzerinden mekanik-otomatik numune almak

t) Teslim edilen kara tankeri numunelerinin kaydını tutmak

u) Sıvı Yük Aktarması Yapmak

v) Aktarma prosedürlerini incelemek

w) Hattı dolum ve boşaltım tankına veya tankerine bağlamak

x) Kara tankerlerini platforma yönlendirmek

y) Sıvı yükü transfer etmek

z) Hat süpürmek

aa) Transferi tamamlamak

bb) Hattı dolum ve boşaltım tankı veya tankerinden ayırmak

cc) Dolum sonrası kara tankerini mühürlemek

dd) Fıçı veya varil bağlaması (shearing) yapmak

ee) Hat, Tank ve Pompa Temizliği Yapmak

ff) Tankı, hattı veya pompayı temizleme sıvılarından arındırmak

gg) Temizlik sonrası bakım ve onarım ihtiyaçlarını ilgili birime bildirmek

hh) Mesleki Gelişim Uygulamalarına İştirak Etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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