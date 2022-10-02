Linotip Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Linotip Operatörü görev tanımı nedir, Linotip Operatörü ne iş yapar, Linotip Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Linotip Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Linotip Operatörü Tanımı;

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Linotip Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Linotip Operatörü Maaşları

Linotip Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Linotip Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Linotip Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.12

Meslek Adı :

Linotip Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıpları otomatik olarak seçen ve satır halinde dizip yine satır halinde döken bir makinenin klavyesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Linotip Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teşkil edilecek satırların uzunluk ve kalınlığına göre makinenin kenar mandal ve mastarlarını ayarlamak,

b) Kalıpları seçerek dizen mekanizmayı harekete geçirmek,

c) Orijinal yazıyı okuyup tuşlara basarak kalıp kutusundaki harfleri düşürüp satırı tertiplemek, d) Her satır bitiminde bunları döken mekanizmayı çalıştırmak,

e) Dökülmüş satırları kontrol edip prova baskısına göndermek,

f) Provaları inceleyip gerekli düzeltmeleri yeni dökümlerle yapmak ve makinenin potasında harf döküm metalinin devamlı surette ikmalini sağlamak,

g) Entertip makinesi gibi belirli tip bir linotip makinesi üzerinde ihtisası bulunabilir ve suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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