Log Operatörü-Petrol Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Log Operatörü-Petrol maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Log Operatörü-Petrol iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Log Operatörü-Petrol iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Log Operatörü-Petrol Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Log Operatörü-Petrol görev tanımı nedir, Log Operatörü-Petrol ne iş yapar, Log Operatörü-Petrol olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Log Operatörü-Petrol mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Log Operatörü-Petrol Tanımı;

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Log Operatörü-Petrol Maaşı Ne Kadar? 2022 Log Operatörü-Petrol Maaşları

Log Operatörü-Petrol maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Log Operatörü-Petrol maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Log Operatörü-Petrol iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Log Operatörü-Petrol İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8113.10

Meslek Adı :

Log Operatörü-Petrol

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kuyu Açma Ve Sondaj Makineleri Operatörleri Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Log Operatörü (Petrol), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, log araç ve ekipmanlarının genel kontrol ve bakımını yapma, log dizisini kurma ve log operasyonu yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Log Operatörü (Petrol), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Log alet ve malzemelerini hazırlamak,

b) Log aracının hidrolik sistemini, pnömatik sistemini ve şase bağlantısını kontrol etmek,

c) Log aracının elektrik sistemini, lastik ve bijonlarını, motor kayış ve zincirlerini, hortum ve aktarma organlarını kontrol etmek,

d) Log aracının hava tanklarını, derinlik ölçü kafasını ve ağırlık saati kablosunu kontrol etmek,

e) Küçük arızaları gidermek,

f) Log aracının yakıt yağ ve su seviyelerini kontrol etmek,

g) Akümülatörleri, iç ve dış aydınlatma sistemini kontrol etmek,

h) Yüksek basınçlı sistemin bakımını yapmak,

i) Log düzeni kurmak için kuyu başına kamyonu yanaştırmak ve alt makarayı bağlamak,

j) Kuleye sensör ve üst makarayı asmak ve log kablosunu makaradan geçirmek,

k) Log operasyonu yapmak için log aletlerini ve patlayıcı grubunu (gunları) kablo başına bağlamak,

l) Kalibrasyon mastar ve jiglerini alete, basınç tutucuyu (bop) kuyu başına yerleştirmek,

m) Yüksek basınçlı log alım sistemlerini monte etmek ve hava basınç saatlerini bağlamak,

n) Kompresör ve yağ pompasını devreye sokmak, log aletini kuyu başında askıya almak,

o) Derinlik ve ağırlık göstergesini sıfırlamak, log operasyonu için inişe geçmek,

p) Log inişi esnasında kontrol panelini izlemek ve log hızını ayarlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Log Operatörü-Petrol maaşlarına ek olarak sizlerde Log Operatörü-Petrol mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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