LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi görev tanımı nedir, LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi ne iş yapar, LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi Tanımı;

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LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi Maaşları

LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9333.10

Meslek Adı :

LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

. Görev ve İşlem Basamakları :

LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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