Lületaşı İşleme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lületaşı İşleme Ustası görev tanımı nedir, Lületaşı İşleme Ustası ne iş yapar, Lületaşı İşleme Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lületaşı İşleme Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lületaşı İşleme Ustası Tanımı;

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Lületaşı İşleme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Lületaşı İşleme Ustası Maaşları

Lületaşı İşleme Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lületaşı İşleme Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lületaşı İşleme Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.13

Meslek Adı :

Lületaşı İşleme Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Lületaşından pipo,ağızlık takılar,biblolar,vb gibi hediyelik eşyalar yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lületaşı İşleme Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lületaşlarını temin etmek,

b) Ham olarak gelen lületaşlarını büyüklüklerine göre ayırmak,

c) Yapılacak ürünün şekline göre taşları bıçaklarla yontmak,

d) Taslağı çıkartılan lületaşlarının bıçaklarla ince işçiliğini yapmak

e) Tornada çekilmesi gereken taşlara tornada şekil vermek,taşları delmek ,düzeltmek,

f) Son şekli verilen ürünlerin kurumasını sağlamak,.

g) Zımparalamak ve balmumu cilasını atmak,

h) Taşları silmek ,parlamasını sağlamak,

i) Ürünleri sergilemek ,ambalajlamak, j) Kullanılan alet ve araçların bakım ve temizliğini yapmak,

k) Eksilen biten malzemeleri tedarik etmek, Vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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