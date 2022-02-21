Maça Hazırlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Maça Hazırlayıcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Maça Hazırlayıcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Maça Hazırlayıcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Maça Hazırlayıcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Maça Hazırlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Maça Hazırlayıcısı Maaşları

Maça Hazırlayıcısı maaşı ortalama olarak aylık 7250_TL'dir. En düşük Maça Hazırlayıcısı maaşı 5950_TL, En yüksek ise 8550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maça Hazırlayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7211.06

Meslek Adı :

Maça Hazırlayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Kalıpçılar Ve Maça Hazırlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Maça Hazırlayıcısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, geleneksel yöntemlerle döküm yapılan işletmelerde maça kumu, maça iskeleti ile maça sandığı hazırlama ve maça yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maçacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Maça araç - gereç ve ekipmanlarının günlük bakımını yapmak,

b) Maça iskelet şeklini belirlemek ve iskelet şekline göre malzeme hazırlamak,

c) İskelet elemanlarını birleştirmek suretiyle maça iskeleti hazırlamak, d) Maça sandığının yüzeylerini temizlemek ve yağ, grafit ve boya ile kaplamak,

e) Maça sandığının montajını yapmak,

f) Maça kumunu kurutmak, kum çeşidini tesbit etmek, miktarını belirlemek, katkı maddelerini kuma katmak ve karıştırmak,

g) Maça sandığının içerisine iskeleti yerleştirmek, sandığa kum doldurmak ve kumu sıkıştırmak,

h) Maça gaz tahliye deliklerini açmak,

i) Maça sandığını açmak, maçayı boyamak, kurutmak ve istif etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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