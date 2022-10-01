Maça Kurutma Fırını İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Maça Kurutma Fırını İşçisi görev tanımı nedir, Maça Kurutma Fırını İşçisi ne iş yapar, Maça Kurutma Fırını İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Maça Kurutma Fırını İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Maça Kurutma Fırını İşçisi Tanımı;

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Maça Kurutma Fırını İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Maça Kurutma Fırını İşçisi Maaşları

Maça Kurutma Fırını İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Maça Kurutma Fırını İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maça Kurutma Fırını İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7211.05

Meslek Adı :

Maça Kurutma Fırını İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Meslek Birim Grubu : Metal Kalıpçılar Ve Maça Hazırlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Maça kalıpları içinden çıkan maça parçalarını bir fırında kurutan ve döküme hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maça Kurutma Fırını İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıplardan çıkan maça parçalarını fırın içindeki raylara veya raflara yerleştirmek,

b) Fırın kapağını kapatmak,

c) İlgili vanaları açmak ve püskürtmeye başlayan yakıtı tutuşturmak,

d) Isı ve yakıt göstergelerinden fırın ısısını kontrol etmek,

e) İstenilen sıcaklığa gelen fırına, gitmekte olan yakıtı kesmek,

f) Belirli müddet bekleyerek fırın içindeki maça parçalarının kurumasını sağlamak,

g) Kuruyan maça parçalarını yataklarıyla birlikte fırından dışarıya almak ve soğumaya bırakmak,

h) Soğuyan yataklara ağaç çekiçle vurarak içlerindeki maça parçalarını çıkartmak,

i) Çıkan parçaları raflara istif etmek,

j) Maça parçalarını yapıştırıcı madde kullanarak yapıştırabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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