Maden Ocağı Asansörü Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Maden Ocağı Asansörü Operatörü görev tanımı nedir, Maden Ocağı Asansörü Operatörü ne iş yapar, Maden Ocağı Asansörü Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Maden Ocağı Asansörü Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Maden Ocağı Asansörü Operatörü Tanımı;

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Maden Ocağı Asansörü Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Maden Ocağı Asansörü Operatörü Maaşları

Maden Ocağı Asansörü Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Maden Ocağı Asansörü Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maden Ocağı Asansörü Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.11

Meslek Adı :

Maden Ocağı Asansörü Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Maden ocağı işçileri, vagon ve malzemenin değişik seviyelerdeki tüneller ve ocak yüzü arasında indirilip kaldırılmasına yarayan asansör kafesinin hareketi için gerekli işaretleri veren, malzeme yükleyen ve boşaltan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maden Ocağı Asansörcüsü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Maden ocağı cereskal operatörüne elektrik zili veya bizer sistemi ile işaret vererek asansör kafesinin hareketini temin etmek,

b) Yüklü vagonları maden kuyusu yakınındaki belirli yerlere getirerek asansör kafesine itmek,

c) Asansör kafesindeki boş vagonları tünele çekerek vagon tevzi yerindeki rampalara yanaştırmak,

d) Yüklü vagonları kafesten çıkararak bunları boş vagonlarla değiştirmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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