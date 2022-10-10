Maden Paketleme İşçisi (Kalsit) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Maden Paketleme İşçisi (Kalsit) görev tanımı nedir, Maden Paketleme İşçisi (Kalsit) ne iş yapar, Maden Paketleme İşçisi (Kalsit) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Maden Paketleme İşçisi (Kalsit) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Maden Paketleme İşçisi (Kalsit) Tanımı;

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Maden Paketleme İşçisi (Kalsit) Maaşı Ne Kadar? 2022 Maden Paketleme İşçisi (Kalsit) Maaşları

Maden Paketleme İşçisi (Kalsit) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Maden Paketleme İşçisi (Kalsit) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maden Paketleme İşçisi (Kalsit) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.01

Meslek Adı :

Maden Paketleme İşçisi (Kalsit)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalsit madenini paketleme makinesinde paketleyen ve istifleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maden Paketleme İşçisi (Kalsit), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı ve organizasyonu yapmak,

b) Kağıt veya plastik ventil torbayı paketleme makinesi doldurma borusuna takmak,

c) Makinenin doldurulacak torba ağırlığına göre ayarlarını yapmak,

d) Paketleme makinesine gelen madeni (kalsit) torbalara doldurmak,

e) Belirli ağırlıkta dolan torbayı makine dolum borusundan almak,

f) Makine dolum borusunu kapatmak,

g) Torba üzerindeki tozları temizlemek ve ince naylon ile sarmak,

h) Dolumu tamamlanan torbaları istiflemek veya ilgili yelere yerleştirmek,

i) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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