Madenci (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Madenci (Genel) görev tanımı nedir, Madenci (Genel) ne iş yapar, Madenci (Genel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Madenci (Genel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Madenci (Genel) Tanımı;

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Madenci (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Madenci (Genel) Maaşları

Madenci (Genel) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Madenci (Genel) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Madenci (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.02

Meslek Adı :

Madenci (Genel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yer altından yada yer yüzünden kömür, maden cevheri, taş ve diğer katı mineralleri çıkaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Madenci (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mineralleri el yada kompresör kazması ile koparmak,

b) El yada kompresör matkabından faydalanarak çalışılan yüzeyde delikler açmak,

c) Açılan deliklere patlayıcı maddeler yerleştirmek,

d) Patlamadan sonra kopan mineralleri kürekle vagonetlere yada konveyöre yüklemek,

e) Yüklenen vagonetleri taşımak üzere raylara sürmek,

f) Nakliye olukları yada geçici iskeletler kurmak,

g) Duvar ve tavanların takviyesi için ahşap yada çelik payanda dayanak ve kemerler kurmak,

h) Vagonet raylarını çalışılan maden yüzüne kadar uzatmak,

i) Matkapla açılan delikler içindeki patlayıcı maddeleri ateşlemek ve maden kuyuları açmak gibi ek işler de yapabilir,

j) Çıkarılan minerallerin cinsine göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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