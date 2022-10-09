Makarna İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Makarna İmal İşçisi görev tanımı nedir, Makarna İmal İşçisi ne iş yapar, Makarna İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makarna İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makarna İmal İşçisi Tanımı;

__

Makarna İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Makarna İmal İşçisi Maaşları

Makarna İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Makarna İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makarna İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.65

Meslek Adı :

Makarna İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makarna ve benzeri hububat mamullerinin işlenmesinde çeşitli işler yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makarna İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Un veya irmikle sıcak veya soğuk suyu istenilen kıvamda bir hamur elde edinceye kadar karıştırmak,

b) Makarnalarla teçhiz edilmiş bir tekne içinde hamuru mütecanis bir kitle haline gelinceye kadar yoğurmak,

c) Hamuru çekme presi silindirleri içine koyarak; makineyi çalıştırarak ucunda istenilen çapta delikler veya şekiller bulunan bir kılavuz plakasından geçirmek,

d) Tablalara konulan makarnaları ekşimemesi ve yapışmaması için belirli bir süre buharla ısıtılmış bir kurutma odasında tutmak,

e) Kurutma odasında dolaştırılan havanın sıcaklığını kontrol ve ayar etmek,

f) Kurumuş mamulleri kurutma odasından çıkararak paketleme veya kesme dairesine göndermek,

g) Makarnaları istenilen ebatta kesen bir makineyi çalıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?