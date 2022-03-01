Makas Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Makas Makinesi İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Makas Makinesi İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Makas Makinesi İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Makas Makinesi İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Makas Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Makas Makinesi İşçisi Maaşları

Makas Makinesi İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6326,5_TL'dir. En düşük Makas Makinesi İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makas Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.18

Meslek Adı :

Makas Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kumaş, bez veya suni kürkler üzerindeki tüy, kıl veya elyaf fazlalıklarını kesen veya traşlıyan bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Makas Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen dokumanın ucunu makine üzerindeki kılavuzlardan geçirmek veya makinede takılı bulunan kılavuzun ucuna dikmek,

b) Makine bıçaklarının çalışma ayarını yapmak,

c) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve dokumanın makineye girişini kontrol etmek,

d) Kırışıkları düzeltip, tıkanıkları gidermek,

e) Kesilen veya kopan dokuma uçlarını dikmek,

f) Makineden çıkan dokumayı kontrol edip, ilgili kısma göndererek makineyi temizlemek,

g) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. Dokumalar üzerindeki tüy ve kılları keserek temizleyen ve dokuma anında dokumalar üzerinde kalan madeni parçaları manyetik kuvvetle çeken bir makineyi çalıştırabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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