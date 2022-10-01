Makinatocu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Makinatocu görev tanımı nedir, Makinatocu ne iş yapar, Makinatocu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makinatocu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Makinatocu Tanımı;
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Makinatocu Maaşı Ne Kadar? 2022 Makinatocu Maaşları
Makinatocu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Makinatocu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makinatocu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7213.05
Meslek Adı :
Makinatocu
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Grubu :
Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Metal Levha İşlerinde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
İmalatdan çıkan buhar kazanları içindeki boru sistemlerini kuran kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Makinatocu İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Verilen teknik resim ve şartnameleri incelemek,
b) Ölçülere göre kazanlar içine yerleştireceği boruları keser veya ilgili tezgahlarda kesilmesini sağlamak,
c) Kesilen boruları yardımcı işçilerle birlikte kazanlar içerisine yerleştirmek,
d) Yerleşen boru uçlarını makinato ile sıkarak veya genişleterek kazan içindeki aynalara tespit etmek,
e) Ayna dışı kalan boru uçlarını kompresörü çalıştırarak kıvırmak,
f) Montesi tamamlanan boru sistemini kontrol etmek üzere kazanlara su doldurmak,
g) Borulardan ve kazanların diğer kısımlarından su sızıp sızmadığını kontrol etmek,
h) Su sızdıran boruları tekrar sıkmak,
i) Kaynaklardaki hataları ilgili işçilere gösterip hataların düzeltilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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