Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi görev tanımı nedir, Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi ne iş yapar, Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi Tanımı;

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Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi Maaşları

Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.09

Meslek Adı :

Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Umumiyetle ağır tipteki makinelerle diğer mekanik teçhizatı kullanılacağı yere kuran ve tesis eden veya bunların kurulması ve tesisi için direktif veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Kurma ve Tesisat İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tesisatın doğru bir tarzda kurulmasını teminen çeşitli ölçme aletlerinden faydalanarak makine temellerini hazırlamak,

b) Vinç, konveyör, kamyon ve diğer yardımcı araçlardan faydalanarak makineyi ve makine parçalarını hareket ettirmek,

c) Parçaları yerine indirmek ve makineyi kurmak,

d) Şaftlar veya diğer intikal sistemlerini makine ile akuple etmek,

e) Makineyi kontrol etmek ve verimli bir tarzda çalışabilmesi için gerekli ayarlarını yapmak,

f) Makinelerin tertibinde değişiklikler yapmak ve gereken hallerde makineleri değiştirmek,

g) Makine ve teçhizatın iyi ve işler durumda bulunmasını teminen bunların bakım ve tamirlerini de yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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