Makine Lostromosu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Makine Lostromosu görev tanımı nedir, Makine Lostromosu ne iş yapar, Makine Lostromosu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Lostromosu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Lostromosu Tanımı;

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Makine Lostromosu Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Lostromosu Maaşları

Makine Lostromosu maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Makine Lostromosu maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Lostromosu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8350.10

Meslek Adı :

Makine Lostromosu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemi makine donanımlarının temiz ve bakımlı olmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Lostromosu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine personeli arasında iş bölümü yapmak,

b) Makine bölümüne gerekecek malzeme listesini hazırlamak,

c) Makine demirbaş, eşya ve takımlarının muhafazasını sağlamak,

d) Makineye ait tüketim malzemelerinin yerinde kullanılmasını sağlamak,

e) Makine dairesinde işiyle ilgili gerekli kontrolleri yapmak,

f) Makine dairesinin demir aksamının passız ve gerektiği gibi boyalı, yağlı olmasını sağlamak,

g) Makine dairelerinde ki donanımların bakımlı ve temiz olmasını sağlamak,

h) Makine dairesi sintinelerinin her gün düzenli şekilde kontrolünün yapılmasını sağlamak,

i) Sintine pompalarının düzenli çalıştırılmaları için gerekli işlemleri yapmak,

j) Gerek görülmesi halinde vardiya tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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