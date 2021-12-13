Makine Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Makine Nakışçısı görev tanımı nedir, Makine Nakışçısı ne iş yapar, Makine Nakışçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Nakışçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Nakışçısı Tanımı;

Kumaş ve deri üzerine, çeşitli iplik ve kasnaklı veya kasnaksız olarak makinede nakış işleyen nitelikli kişidir.

Makine Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Nakışçısı Maaşları

Makine Nakışçısı maaşı ortalama aylık 4.300 - TL’dir. En düşük Makine Nakışçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.750- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Nakışçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Makine Nakışçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Makine Nakışçısı Ne İş Yapar?

Makine Nakışçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kum iğnesi, astragan iğnesi, blonya iğnesi, çin iğnesi, aplike, beyaz iş, türk işi ve hesap işi, maraş işi, antep işi, kadife işi, çöp işi, tül işi, tekniğine uygun deseni tespit etmek,

b) Desen ve tekniğe uygun kumaşı seçmek,

c) Kumaşın ölçüsüne göre desenle uygun bir kompozisyon belirlemek,

d) Desen veya motifi porşemen kağıt üzerine çizmek,

e) Kumaş cinsine göre desenleri çizme, delme, sayma, teyelleme, ütüleme, oyma ve kopya kağıdı gibi değişik teknikler yardımı ile kumaşa geçirmek

f) uygulanacak tekniğe göre kumaşı kasnağa takmak,

g) Seçilen iplikleri makineye takmak ve gerekli ayarlarını yapmak,

h) Makinede belirlenen motif veya deseni kumaşa işlemek,

i) Otomatik makinelerde ki hazır motif ve desenleri kumaşa işlemek,

j) Gerektiğinde yapılan işin kenar kısmlarına piko çekmek,

k) Kumaştaki iplik artıklarını temizlemek,

l) Kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

n) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makine Nakışçısı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Makine Nakışçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makine Nakışçısı mesleğinin meslek kodu 8153.12 olarak belirlenmiştir

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