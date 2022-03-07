Makine Operatörü (Deri İşlenti) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Makine Operatörü (Deri İşlenti) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Makine Operatörü (Deri İşlenti) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Makine Operatörü (Deri İşlenti) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Makine Operatörü (Deri İşlenti) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Makine Operatörü (Deri İşlenti) Maaşı Ne Kadar? 2022 Makine Operatörü (Deri İşlenti) Maaşları

Makine Operatörü (Deri İşlenti) maaşı ortalama olarak aylık 5776,5_TL'dir. En düşük Makine Operatörü (Deri İşlenti) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Operatörü (Deri İşlenti) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8155.12

Meslek Adı :

Makine Operatörü (Deri İşlenti)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kürk Ve Deri Hazırlama Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan deri işlenti sektöründe makineyi üretime hazırlayan ve makinede işlem yapan, üretim sonrası işlemleri yapan, sorumluluğundaki makineleri kontrol eden ve mesleki gelişime yönelik çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makine Operatörü (Deri İşlenti); işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Makineyi üretime hazırlamak,

d) Hammadde veya yarı mamul ile makineyi beslemek,

e) Hammadde veya yarı mamulü makinede işlemek,

f) İşlenmiş ürünü kontrol yapmak, g) Makineden çıkan işlenmiş mamulü tanımlı yere istiflemek,

h) Üretim sonrası makine çevresi temizliğini yapmak,

i) Sorumluluğundaki makineyi kontrol etmek,

j) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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