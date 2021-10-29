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Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri Makine veya parçasının imalat resimlerini belirlenmiş standartlara uygun olarak çizen ve bu makine parçalarının imalatını yapan kişidir. Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri görev tanımı nedir, Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri ne iş yapar, Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri Tanımı;

Makine veya parçasının imalat resimlerini belirlenmiş standartlara uygun olarak çizen ve bu makine parçalarının imalatını yapan kişidir.

Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri Maaşları

Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

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Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri Ne İş Yapar?

Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Makine ve ilgili parçaları çizim öncesi incelemek,
b)    Yapılacak işlemleri sırasına göre planlamak,
c)    Ölçme sonuçlarını esas alarak  üretimi istenen parçaların imalat resimlerini hazırlamak,
d)    Makineyi çalıştırmak, çalışma verimliliğini izlemek, gerektiğinde ilgililere  haber vermek,
e)    Üretimi istenen parçaların detaylı taslaklarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3118.10 olarak belirlenmiştir

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