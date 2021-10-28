Makrome Örgücü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Makrome Örgücü görev tanımı nedir, Makrome Örgücü ne iş yapar, Makrome Örgücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makrome Örgücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makrome Örgücü Tanımı;

Modele uygun araç-gereç seçen, ip uzunluğunu hesaplayan, düğüm tekniklerini uygulayan ve süsleyerek ürün çeşitlerini(çanta, abajur, sarkaç, nazarlık vb.) yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Makrome Örgücü Maaşı Ne Kadar? 2021 Makrome Örgücü Maaşları

Makrome Örgücü maaşı ortalama aylık 4.750- TL’dir. En düşük Makrome Örgücü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.700- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makrome Örgücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Makrome Örgücü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Makrome Örgücü Ne İş Yapar?

Makrome Örgücü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

b) Makromede kullanılan temel düğüm tekniklerini yapmak,

c) Makramede kullanılan fantezi düğüm teknikleri yapmak,

d) Makrome nazarlık yapmak,

e) Makrome çanta yapmak

f) Makrome gazetelik yapmak,

g) Makrome abajur yapmak,

h) Makrome sarkaç yapmak,

i) El sanatları ürünlerinin bakımını yapmak ve korumak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makrome Örgücü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Makrome Örgücü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makrome Örgücü mesleğinin meslek kodu 7318.41 olarak belirlenmiştir



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