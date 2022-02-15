Makyaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Makyaj Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Makyaj Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Makyaj Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Makyaj Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Makyaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Makyaj Elemanı Maaşları

Makyaj Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 6026,5_TL'dir. En düşük Makyaj Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makyaj Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.12

Meslek Adı :

Makyaj Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, sağlık ve kalite kurallarına uygun, standart makyaj yapma ve müşteri ilişkilerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makyaj Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak

b) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmek

c) Kalite yönetim sistemine uygun çalışmak

d) İş ortamının temizliğini, makine, araç ve gereçlerin hijyen ve temizliğini sağlamak

e) Stoktaki ve çalışma ortamındaki araç, gereç ve malzemeyi kontrol etmek ve uygun koşullarda ve yerlerde saklanmasını sağlamak

f) Kendisinin ve çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini takip etmek

g) Müşteriyle ön görüşme yaparak iletişim ve sağlıkla ilgili bilgilerini almak ve işlemi belirlemek

h) Alerji testi yapmak

i) Makyaj türünü ve kullanılacak kozmetik ürünleri belirlemek

j) Kaşa şekil vermek

k) Baz makyajı yapmak

l) Dekolte makyajı yapmak

m) Göz makyajı yapmak n) Makyaj sabitleyici kozmetik ürünü uygulamak

o) Takma kirpik takmak

p) İşlem sonrası kullanılan koruyucu aparatları müşterinin üzerinden almak veya çıkarmak

q) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

r) Sektördeki gelişmeleri takip etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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