Makyaj Malzemesi İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Makyaj Malzemesi İmalat İşçisi görev tanımı nedir, Makyaj Malzemesi İmalat İşçisi ne iş yapar, Makyaj Malzemesi İmalat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makyaj Malzemesi İmalat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makyaj Malzemesi İmalat İşçisi Tanımı;

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Makyaj Malzemesi İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Makyaj Malzemesi İmalat İşçisi Maaşları

Makyaj Malzemesi İmalat İşçisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Makyaj Malzemesi İmalat İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makyaj Malzemesi İmalat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.32

Meslek Adı :

Makyaj Malzemesi İmalat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Muhtelif kimyasal maddeleri karıştırıcılarda işleme tabi tutarak krem, allık, şampuan, ruj, temizleyici süt ve benzeri makyaj malzemelerini imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makyaj Malzemesi İmal İşçisi (Kimyasal) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su, esans, yağ ve katalizör maddelerini belirli miktarlarda karıştırıcıya doldurmak,

b) Karıştırıcıyı çalıştırıp, karışımın istenilen kıvama gelip gelmediğini elle dokunarak veya gözle kontrol etmek,

c) Karıştırma işlemi sonunda karıştırıcının çalışmasını durdurmak,

d) İmal edilen maddeyi laboratuarlarda kontrol ettirip kazanı boşaltarak imalatı ambalaj kısmına göndermek,

e) Ruj sıvısını kalıplara döküp şekillendirebilir. Hazır pudrayı preslemek suretiyle taş pudra ve far imal edebilir. Özel bir makyaj malzemesi imalatında ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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