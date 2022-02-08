Maliye Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Maliye Meslek Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Maliye Meslek Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Maliye Meslek Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Maliye Meslek Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Maliye Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Maliye Meslek Elemanı Maaşları

Maliye Meslek Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 6076,5_TL'dir. En düşük Maliye Meslek Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maliye Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3313.02

Meslek Adı :

Maliye Meslek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans Ve Matematiksel İşler İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebe İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Görevli olduğu kurumun yada işletmenin maliye işlemlerini yürüten ara insan gücüdür. Görev ve İşlem Basamakları : Maliye Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kamuya ait gelirlerin toplanması, (vergi, resim, harç ve gecikme faizi vb.) giderlerinin ise bütçe uygulama talimatına uygun olarak yapılması için gerekli işlemleri yapmak,

b) Mali konu ile ilgili işlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu sağlamak,

c) Vergi toplama döneminde tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsil işlemlerini yapmak,

d) Vergi mükelleflerini ziyarette bulunmak, borçlarını ödemeyen mükelleflerle yazışmalar yapmak ve uyarmak,

e) İşyeri ve müşterilerine muhasebe ve mali konularda danışmanlık yapmak,

f) İşyerinin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlemlerinin kayıtlarını tutmak,

g) Ödenecek vergileri hesaplayarak vergi dairelerine ödenmesini sağlamak,

h) Kurumun giderleri ile alacaklarını izleyip bunlarla ilgili tablo ve raporlar hazırlamak,

i) Mali işlerle ilgili evrakların bastırılmasını temin emek,

j) Belirli dönemlerde istatistikler raporlar hazırlamak, yaptığı işlemlerle ilgili gerekli yazışmaları yapmak ve bunları üst birimlerine iletmek,

k) Görev alanı ile ilgili yayımlanan kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuatla ilgili değişiklikleri takip etmek ve getirilen yenilikleri uygulamaya koymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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