Malt Kaynatma İşlem Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Malt Kaynatma İşlem Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Malt Kaynatma İşlem Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Malt Kaynatma İşlem Operatörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Malt Kaynatma İşlem Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Malt Kaynatma İşlem Operatörü görev tanımı nedir, Malt Kaynatma İşlem Operatörü ne iş yapar, Malt Kaynatma İşlem Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Malt Kaynatma İşlem Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Malt Kaynatma İşlem Operatörü Tanımı;

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Malt Kaynatma İşlem Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Malt Kaynatma İşlem Operatörü Maaşları

Malt Kaynatma İşlem Operatörü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Malt Kaynatma İşlem Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Malt Kaynatma İşlem Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.66

Meslek Adı :

Malt Kaynatma İşlem Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bira üretiminde kullanılan Pirinç ve Malt hammaddelerini bilgisayar kumandalı hat sistemi üzerinden yönlendirerek farklı tank ve kazanlarda hammaddenin elenmesi, taşlarının ayrılması, metallerinin ayrılması, öğütülmesi, mayşelenmesi, süzülmesi, kaynatılması, tortularından ayrılması işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Malt Kaynatma İşlem Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar kumandalı hat sistemini kontrol etmek ve kullanıma hazırlamak,

b) Bilgisayar üzerinden hattı yönlendirerek pirinç ve malt hammaddesini ilgili tanklara almak,

c) Hammaddenin elek bölümünde elenmesini sağlamak,

d) Taş ayırma bölümünde olası taşlarının ayıklanmasını sağlamak,

e) Mıknatıs bölümünde olası metallerin ayıklanmasını sağlamak,

f) Öğütme kazanında öğütülmesini sağlamak,

g) Mayşeleme kazanında mayşelenmesini sağlamak,

h) Oluşan mayşeyi sistem hattından ilgili tanklara alarak süzmek, kaynatmak, tortularından ayırmak,

i) Şırayı hat üzerinden fermantasyon tanklarına göndermek,

j) Tüm işlem basamaklarını bilgisayar sisteminden sürekli takip etmek,

k) Tespit edilecek arıza ve aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

l) İşlemlere ait matbu form kayıtlarını tutmak,

m) Sistem hattının, işlem tank ve kazanlarının otomatik temizliklerinin yapılmasına nezaret etmek,

n) Çalışma alanının temizlenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Malt Kaynatma İşlem Operatörü maaşlarına ek olarak sizlerde Malt Kaynatma İşlem Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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