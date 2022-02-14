Malzeme Planlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Malzeme Planlama Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Malzeme Planlama Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Malzeme Planlama Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Malzeme Planlama Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Malzeme Planlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Malzeme Planlama Elemanı Maaşları

Malzeme Planlama Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5776,5_TL'dir. En düşük Malzeme Planlama Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Malzeme Planlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4322.01

Meslek Adı :

Malzeme Planlama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Üretim Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kuruluşunun üretim ve inşaat programına göre ünitelerin ihtiyacı olan malzemenin sayısı, kalite ve tipiyle ilgili araştırma, hesaplama ve planlamalar yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Malzeme Planlama Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kuruluşunun stok seviyelerini tespit edip ünitelerin ihtiyaç listelerini incelemek,

b) Satın alınacak hammadde, inşaat ve üretimle ilgili yedek parça, makine, alet ve teçhizat gibi malzemeleri, sayı, kalite ve tiple ilgili ayırıma tabi tutup, hesaplamalar yapmak,

c) Satın alınacakların öncelik sırasına göre liste oluşturmak,

d) Yurt içi ve yurt dışından alınacakları ilgili satın alma müdürlüğüne bildirmek, e) İthal edilecek teçhizat ve yedek parçalara ait dokümanların teknik tercümelerini yapmak,

f) Gümrük işlem ve tarifeleri hakkında bilgi toplamak,

g) İç ve dış pazarlardan alınan hammadde, inşaat ve üretim malzemelerinin ambarlarda en iyi şekilde korunmaları için yerleştirme ve stoklama planları yapmak,

h) Belirli bir süre boyunca çeşitli tarihlerde malzeme istek programlarını hazırlayıp stokların mevcudiyetini tasdik ederek, dağıtımı ayarlamak, i) Gecikmeleri inceleyip çözüm yolları aramak

, j) Yaptığı çalışmalarla ilgili olarak periyodik raporlar hazırlamak,

k) İstenen materyalin tahminini yapmak için çizimleri inceleyebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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