Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi Maaşları

Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5476,5_TL'dir. En düşük Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.16

Meslek Adı :

Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim, montaj ve çeşitli iş postalarına gerekli malzeme, parça, yarı mamul veya takımların ikmalini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Atölye veya işyerindeki stok seviyesini izlemek,

b) Noksanlarını temin etmek için ambar ve üretim yerinden malzemeleri almak,

c) Aldığı malzemeleri dağıtım kasalarına sayarak teslim etmek,

d) Malzeme hareketlerini takip etmek,

e) Malzeme hareketlerini hareket kartlarına işlemek,

f) Gerektiğinde periyodik olarak yapılan envanter çalışmalarına katılmak veya bu tür çalışmalara yardımcı olmak,

g) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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