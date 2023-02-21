Mansour Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mansour Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mansour Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mansour Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mansour Saleh 12 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mansour Saleh Barghash Jaralla Al Menhali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mansour Saleh Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Mansour Saleh'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mansour Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mansour Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mansour Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mansour Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mansour Saleh şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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