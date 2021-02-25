Maraşlı 8. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mahur, Maraşlı'nın ses kayıt cihazını buluyor!
Herkesin ilgiyle izlediği Maraşlı 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aziz Türel ile Maraşlı'nın diyalogları dikkat çekerken Necati'nin babası için katil olduğu söylemesi izleyenleri meraka sürüklüyor. Mahur, Maraşlı'ya güvendiğini söylerken gizli kasadaki kayıt cihazı ortalığı karıştırıyor.
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25 Şubat 2021 Perşembe 11:05
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