Mardin Midyat Nüfusu 2020 - 2021 |  Midyat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mardin Midyat Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mardin Midyat nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mardin Midyat Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Midyat ilçesinin bağlı bulunduğu Mardin ilinde 854 bin 716 kişi yaşamaktadır. Mardin ili 8780 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,157 (km²) si Midyat ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mardin Midyat nüfusu 117 bin 364 kişidir.

Mardin Toplam Nüfusu Kaçtır?

854 bin 716 kişidir.

Midyat İlçe Nüfusu Kaçtır?

117 bin 364 kişidir.

Mardin Midyat Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 22,4 olarak gerçekleşmiştir.

Midyat İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,339348 Enlem : 41,339348

Midyat İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mardin iline bağlı bulunan Midyat ilçesinin telefon alan kodu 0 482 şeklinde başlamaktadır.

Midyat ilçesinin bağlı olduğu Mardin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Midyat ilçesinin bağlı olduğu il olan Mardin ilinin plaka kodu 47 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020