Mardin Nüfusu 2020 - 2021 | Mardin Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Mardin Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mardin nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mardin Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mardin nüfusu geçen yıla göre 15938 kişi artarak 854 bin 716 kişi oldu ( 2019 yılında Mardin nüfusu 838 bin 778 kişiydi ) . İstanbul ilinde 428 bin 780 erkek, 425 bin 936 kadın yaşamaktadır.

Mardin Alan kodu nedir?

Mardin ilinin telefon alan kodu 0 482 şeklinde başlamaktadır.

Mardin yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Mardin ilinin yüz ölçümü 8780 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 34 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Mardin Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mardin ilinin plaka kodu 47 olarak belirlenmiştir.

Mardin 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Mardin 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 854716

Mardin 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 428780

Mardin 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 425936

Mardin 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 26

Mardin 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,79 Kişidir.

Mardin 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,21 olduğu görülmektedir.

Mardin 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,43 olduğu görülmektedir.

Mardin 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 458 kişi boşanmıştır.

Mardin 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 2814

Mardin 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 854716

Mardin 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 428780

Mardin 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 425936

Mardin 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Mardin 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Mardin 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Mardin 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 97 kişidir.

Mardin 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 420923 Kadın : 417855 Toplam : 838778 Nüfus yoğunluğu : 95 kişidir.

Mardin 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 420923 Kadın : 417855 Toplam : 838778

Mardin 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Mardin 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 417000 Kadın : 412195 Toplam : 829195 Nüfus yoğunluğu : 94 kişidir.

Mardin 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 417000 Kadın : 412195 Toplam : 829195

Mardin 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Mardin 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 406320 Kadın : 403399 Toplam : 809719 Nüfus yoğunluğu : 92 kişidir.

Mardin 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 406320 Kadın : 403399 Toplam : 809719

Mardin 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Mardin 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 400475 Kadın : 395762 Toplam : 796237 Nüfus yoğunluğu : 90 kişidir.

Mardin 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 400475 Kadın : 395762 Toplam : 796237

Mardin 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Mardin 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 400478 Kadın : 396113 Toplam : 796591 Nüfus yoğunluğu : 90 kişidir.

Mardin 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 400478 Kadın : 396113 Toplam : 796591

Mardin 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -