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Mardin Nüfusu 2020 - 2021 | Mardin Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Mardin nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Mardin nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Mardin ilinin nüfusunun 854 bin 716 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Mardin yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Mardin Nüfusu 2020 - 2021 | Mardin Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Mardin Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mardin nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mardin Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mardin nüfusu geçen yıla göre 15938 kişi artarak 854 bin 716 kişi oldu ( 2019 yılında Mardin nüfusu 838 bin 778 kişiydi ) . İstanbul ilinde 428 bin 780 erkek, 425 bin 936 kadın yaşamaktadır.

Mardin Alan kodu nedir?

Mardin ilinin telefon alan kodu 0 482 şeklinde başlamaktadır.

Mardin yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Mardin ilinin yüz ölçümü 8780 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 34 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Mardin Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mardin ilinin plaka kodu 47 olarak belirlenmiştir.

Mardin Nüfusu 2020 - 2021 | Mardin Yüzölçümü nedir?

Mardin 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Mardin 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 854716

Mardin 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 428780

Mardin 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 425936

Mardin 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 26

Mardin 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,79 Kişidir.

Mardin 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,21 olduğu görülmektedir.

Mardin 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,43 olduğu görülmektedir.

Mardin 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 458 kişi boşanmıştır.

Mardin 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 2814

Mardin 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 854716    

Mardin 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 428780

Mardin 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 425936        

Mardin 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Mardin 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -       

Mardin 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -       

Mardin 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 97 kişidir.

Mardin Nüfusu 2020 - 2021 | Mardin Yüzölçümü nedir?

Mardin 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 420923  Kadın : 417855  Toplam : 838778  Nüfus yoğunluğu : 95 kişidir.  

Mardin 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 420923  Kadın : 417855  Toplam : 838778  

Mardin 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Mardin 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 417000  Kadın : 412195  Toplam : 829195  Nüfus yoğunluğu : 94 kişidir.  

Mardin 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 417000  Kadın : 412195  Toplam : 829195  

Mardin 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Mardin 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 406320  Kadın : 403399  Toplam : 809719  Nüfus yoğunluğu : 92 kişidir.  

Mardin 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 406320  Kadın : 403399  Toplam : 809719  

Mardin 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Mardin 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 400475  Kadın : 395762  Toplam : 796237  Nüfus yoğunluğu : 90 kişidir.  

Mardin 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 400475  Kadın : 395762  Toplam : 796237  

Mardin 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Mardin 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 400478  Kadın : 396113  Toplam : 796591  Nüfus yoğunluğu : 90 kişidir.  

Mardin 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 400478  Kadın : 396113  Toplam : 796591  

Mardin 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

 

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