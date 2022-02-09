Marka İletişimi Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Marka İletişimi Meslek Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Marka İletişimi Meslek Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Marka İletişimi Meslek Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Marka İletişimi Meslek Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Marka İletişimi Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Marka İletişimi Meslek Elemanı Maaşları

Marka İletişimi Meslek Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5176,5_TL'dir. En düşük Marka İletişimi Meslek Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Marka İletişimi Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3339.16

Meslek Adı :

Marka İletişimi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İş Hizmetleri Aracıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ürün ya da hizmet üreten kurum ve kuruluşlar ile ürün ya da hizmetleri pazarlayan firmaların tanıtımını ve markalaşma iletişiminin yönetilmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

: Marka İletişimi Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Markanın iletişim stratejisini belirlemek ve bu stratejiye uygun şekilde süreçlerin yönetimini ve takibini yapmak,

b) Firmaları ile ilgili seminer, konferans ve toplantıları düzenlemek,

c)Markanın iletişimini geliştirecek pazarlama etkinliklerinin ve organizasyonların neler olacağını belirlemek,

d) Reklam ve tanıtım çalışmalarında aktif rol almak,

e) Sektör ve rakip analizlerini yapar ve bu verilere göre marka iletişimini geliştirmek, f

) Marka iletişimine ilişkin gerekli olan bütçeleri belirlemek,

g) Yürütülen tüm süreçlerin takibini yapar ve bu süreçler ile ilgili bağlı olduğu departman veya kişilere raporlar sunmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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