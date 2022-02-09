Marka Patent Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Marka Patent Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Marka Patent Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Marka Patent Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Marka Patent Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Marka Patent Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Marka Patent Satış Elemanı Maaşları

Marka Patent Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5126,5_TL'dir. En düşük Marka Patent Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Marka Patent Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3339.02

Meslek Adı :

Marka Patent Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İş Hizmetleri Aracıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Müşterilere patent vekili adına marka ve patent tanıtımı ve satışını yapan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Marka Patent Satış Elemanı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilerine marka ve patent hakkında genel bilgiler vermek,

b) Tescili yapılacak marka ve patentlerin kontrolünü yapmak,

c) Marka ve patent tescili yapabilecek olan müşterileri tespit etmek,

d) Kabul eden müşterilerden telefonla randevu almak,

e) Görüşmelere gitmek, müşteriyi ikna etmek,

f) Kabul olan ve satımı gerçekleşen ürünleri patent vekiline bildirmek,

g) Tescili olan ürünlerin belgelerini müşterilere bildirmek,

h) Coğrafi işaretleme sistemleri hakkında müşterileri bilgilendirmek,

i) Marka patent tescilinde yenilikleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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