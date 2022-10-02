Markacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Markacı görev tanımı nedir, Markacı ne iş yapar, Markacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Markacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Markacı Tanımı;

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Markacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Markacı Maaşları

Markacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Markacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Markacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.18

Meslek Adı :

Markacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Marka işlemini teknik resim, kroki, numune ve iş talimatlarına uygun bir şekilde malzeme firesi en az olacak şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikte kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Markacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknik resim, kroki, numune ve iş talimatlarını incelemek,

b) Marka işlemi için işe uygun çalışma tarzını belirlemek,

c) Şablon, kalıp, aparat ve işin gerektirdiği tüm takım ve aletleri hazırlamak,

d) Markalanacak malzemeyi kontrol etmek, temizlemek, işleme hazır duruma getirmek,

e) Marka işlemini, ölçme ve kontroller sonucunda malzeme firesi en az olacak şekilde yapmak,

f) Parçaların üzerine istenen işaretleri, iş ve poz numaralarını yazmak,

g) Takip eden işlem yerlerine dağıtımını yaparak gerekli açıklamalarda bulunmak,

h) Parçaların montaj ve alıştırma işlerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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