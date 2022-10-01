Markör (Metal İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Markör (Metal İnşaat) görev tanımı nedir, Markör (Metal İnşaat) ne iş yapar, Markör (Metal İnşaat) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Markör (Metal İnşaat) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Markör (Metal İnşaat) Tanımı;

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Markör (Metal İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2022 Markör (Metal İnşaat) Maaşları

Markör (Metal İnşaat) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Markör (Metal İnşaat) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Markör (Metal İnşaat) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7214.07

Meslek Adı :

Markör (Metal İnşaat)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bina, gemi, kazan ve diğer konstrüksiyonlarda kullanılacak metal aksamı işçiler tarafından kesilmeye, matkapla delinmeye ve şekillendirmeye hazırlamak gayesiyle işaretleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Markör (Metal İnşaat) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve diğer şartnameleri incelemek,

b) Metal parçalar üzerine mastar oturtmak,

c) İşaretlenecek yerlerin tayini için ölçme aletleri kullanmak,

d) Delik, çentik ve çizgilerin yerlerini işaretlemek,

e) İşaretlemede kullanılacak mastarları yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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