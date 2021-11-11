Masaj Terapisti Maaşı Ne Kadar? 2021 Masaj Terapisti Maaşları ve İş İlanları

Masaj Terapisti görev tanımı nedir, Masaj Terapisti ne iş yapar, Masaj Terapisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Masaj Terapisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Masaj Terapisti Tanımı;

Sağlıkla ilgili bir profesyonel tarafından oluşturulan rehabilitasyon planına göre, tedavi edici amaçlı olarak vücuda uygulanan çeşitli yöntemlerle masaj tekniklerini uygulayan kişidir.

Masaj Terapisti Maaşı Ne Kadar? 2021 Masaj Terapisti Maaşları

Masaj Terapisti maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Masaj Terapisti maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Masaj Terapisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Masaj Terapisti Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Masaj Terapisti Ne İş Yapar?

Masaj Terapisti; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık ve hijyen yapmak,

b) Salon hazırlığı ve hijyeni yapmak,

c) Müşteriyi karşılamak ve uğurlamak,

d) Masaj terapisi veya basınç noktası terapisi gibi elle yapılan tedavileri uygulamak,

e) Fıtık tedavisinden duruş ve omurga bozuklukları, selülit, Lenf drenaj vb. masaj uygulamak,

f) Kızılötesi lambaları, ıslak kompresörler gibi özel teknikler ve teçhizatlar kullanarak tedavileri uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Masaj Terapisti Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Fizyoterapi Teknisyenleri Ve Yardımcıları

Masaj Terapisti Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Masaj Terapisti mesleğinin meslek kodu 3255.01 olarak belirlenmiştir



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