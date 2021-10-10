Masaj Uygulayıcısı/Masöz Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Masaj Uygulayıcısı/Masöz görev tanımı nedir, Masaj Uygulayıcısı/Masöz ne iş yapar, Masaj Uygulayıcısı/Masöz olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Masaj Uygulayıcısı/Masöz mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Masaj Uygulayıcısı/Masöz Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, sağlık ve kalite kurallarına uygun klasik masaj yapma ve müşteri ilişkilerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip kişidir.

Masaj Uygulayıcısı/Masöz Maaşı Ne Kadar? 2021 Masaj Uygulayıcısı/Masöz Maaşları

Masaj Uygulayıcısı/Masöz maaşı ortalama aylık 3.150 - TL’dir. En düşük Masaj Uygulayıcısı/Masöz maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.150 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Masaj Uygulayıcısı/Masöz iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Masaj Uygulayıcısı/Masöz Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Masaj Uygulayıcısı/Masöz Ne İş Yapar?

Masaj Uygulayıcısı/Masöz, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak

b) İş organizasyonu yapmak

c) Kişisel hazırlık yapmak

d) Basit ilkyardım müdahalesinde bulunmak

e) Müşteriyi karşılamak ve ağırlamak

f) Müşterinin iletişim ve sağlıkla ilgili bilgilerini almak

g) Yapılacak işleme göre kullanılacak makine, araç-gereç ve malzemeleri hazır hale getirmek

h) Müşteriyi yapılacak işleme hazırlamak ve yapılan işlemin kullanımına ilişkin önerilerde bulunmak

i) Klasik masaj uygulamak

j) Petrisaj (yoğurma) yapmak

k) Efloraj (sıvazlama) yapmak

l) Friksiyon (sürtme-ovma) yapmak

m) Perküsyon (darbeleme) yapmak

n) Vibrasyon (titreşim) yapmak

o) Presyon (baskı) yapmak

p) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Masaj Uygulayıcısı/Masöz Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Masaj Uygulayıcısı/Masöz Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Masaj Uygulayıcısı/Masöz mesleğinin meslek kodu 5142.01 olarak belirlenmiştir



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