Masaüstü Yayıncı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Masaüstü Yayıncı görev tanımı nedir, Masaüstü Yayıncı ne iş yapar, Masaüstü Yayıncı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Masaüstü Yayıncı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Masaüstü Yayıncı Tanımı;

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Masaüstü Yayıncı Maaşı Ne Kadar? 2022 Masaüstü Yayıncı Maaşları

Masaüstü Yayıncı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Masaüstü Yayıncı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Masaüstü Yayıncı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.06

Meslek Adı :

Masaüstü Yayıncı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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