Masura Kesim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Masura Kesim Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Masura Kesim Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Masura Kesim Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Masura Kesim Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Masura Kesim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Masura Kesim Makinesi Operatörü Maaşları

Masura Kesim Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6276,5_TL'dir. En düşük Masura Kesim Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Masura Kesim Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.16

Meslek Adı :

Masura Kesim Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karton, bobin halindeki kağıtların yapıştırma yüzeylerini zımparalayan, iç kısımlarını işleyen, imal edilecek ürünün açılarını ve ölçülerini belirleyen, kenar filtrelerini masura kesim makinesi ile kesen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Masura Kesim Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Karton, bobin halindeki kağıtları kesime hazırlamak,

b) İmal edilecek ürünün özelliklerine göre ölçüm yapmak, c) Makineyi dönme yönünü kontrol etmek,

d) Masuranın uzunluğunu ayarlamak,

e) Bobin halindeki kağıtların yapıştırma yüzeylerini zımparalamak,

f) Kağıt masuranın düz bandının gerginliğini kontrol etmek,

g) Bozuk olan kağıda uygun yöntem kullanarak kesimi gerçekleştirmek,

h) Kesme bıçaklarını yenisiyle değiştirmek, i) Sabitleştirildikten sonra üst ve alt düz bant tekerini masuranın merkezine göre ayarlamak,

j) Makinenin kesim ayarlarını ve ilk çalışma kontrolünü yapmak,

k) Çalışılan araçların ve ortamın temizliğini sağlamak,

l) Kullanılan araç ve ekipmanların periyodik bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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