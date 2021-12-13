Matbaa Baskı Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Matbaa Baskı Montajcısı Maaşları ve İş İlanları

Matbaa Baskı Montajcısı görev tanımı nedir, Matbaa Baskı Montajcısı ne iş yapar, Matbaa Baskı Montajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Matbaa Baskı Montajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Matbaa Baskı Montajcısı Tanımı;

Matbaa Baskı Montajcısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, basılacak işin taslağını hazırlama, baskı alanını çizimini ve baskı montajını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Matbaa Baskı Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Matbaa Baskı Montajcısı Maaşları

Matbaa Baskı Montajcısı maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Matbaa Baskı Montajcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matbaa Baskı Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Matbaa Baskı Montajcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Matbaa Baskı Montajcısı Ne İş Yapar?

Matbaa Baskı Montajcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş programı yapmak ve malzeme temin etmek,

b) Baskıya girecek kağıdın boyut, cins ve ağırlığına, montaj türüne, kapak ve ciltleme şekline karar vermek,

c) Forma adedini belirlemek ve forma örnekleri oluşturmak,

d) Katlanan formaları numaralandırmak, sayfalara içeriklerini belirtmek, formalar üzerinde metin ve resimlerin yerlerini ve renklerini belirtmek,

e) Sayfa pikajı yapmak,

f) Baskı alanı (Trase) çizimini yapmak,

g) Traseyi montaj masasına sabitlemek, baskıya uygun montaj taşıyıcısını trase üzerine sabitlemek.

h) Filmden gelen dokümanları renk ve formlara göre gruplandırmak ve montajı yapılacak renkleri sıralandırmak,

i) I. rengin dokümanlarını sabitlemek,

j) II. taşıyıcı montajı yapılan I. renk üzerine sabitlemek,

k) Sıralandırılan renklerin dokümanlarını ve rehberlerini taşıyıcı üzerindeki yerlerine sabitlemek,

l) Montajı yapılan I. rengin taşıyıcısını I. renk üzerinden sökmek,

m) İşin kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Matbaa Baskı Montajcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Matbaa Baskı Montajcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Matbaa Baskı Montajcısı mesleğinin meslek kodu 7322.13 olarak belirlenmiştir

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