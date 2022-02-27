Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) Maaşı Ne Kadar? 2022 Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) Maaşları

Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) maaşı ortalama olarak aylık 5826,5_TL'dir. En düşük Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.18

Meslek Adı :

Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ciltlemesi yapılacak her türlü işlerin, ciltlemeyle ilgili hazırlıklarını ve ciltleme işlemlerini, özel kesim gerektiren işleri ve ambalaj üretimini uygun makine ve ekipman kullanarak yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Basımı biten sayfaların birbirlerini izleyecek şekilde sıralanması (forma) işini yapmak,

b) Forma haline gelmiş basılı materyalleri elle veya makine ile katlamak, kırımını yapmak,

c) Kırım işlemi tamamlanan ürünleri katlamak,

d) Harman (sıraya koyma ) çekme işlemini yapmak,

e) Kırımı yapılan ürünlerin kesim işlemini yapmak,

f) Kesimi yapılan işlerin ciltlenmesi ile ilgili hazırlıkları yapmak,

g) Baskısı tamamlanan broşür,dergi, dosya,ambalaj gibi ürünlerin su,ışık gibi dış etkenlerden korunması ve estetik ürünler ortaya çıkması için sele fon ile kaplama işlemini yapmak,

h) Baskısı tamamlanan broşür,dergi, kitap gibi ürünlere çeşitli şekillerde kapak hazırlamak,

i) Endüstriyel ciltleme makineleri kullanarak ciltleme işlemini yapmak,

j) Ambalaj haline getirilecek ürünlere ölçümlendirilmiş şekilde kırım işlemi yapmak,

k) İşlemleri biten ürünlerin paketlenmesi işlemini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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