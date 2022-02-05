Matbaa Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Matbaa Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Matbaa Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Matbaa Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Matbaa Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Matbaa Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Matbaa Teknisyeni Maaşları

Matbaa Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Matbaa Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matbaa Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.51

Meslek Adı :

Matbaa Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Matbaada yapılacak basım işi ile ilgili planlama yapan, kullanılacak baskı tekniğini belirleyen nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Matbaa Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Baskıyı hangi teknikle yapacağına karar vermek,

b) Basım öncesi yapılan işleri planlanmak, malzemeyi temin etmek ve işin maliyetini hesaplamak,

c) Ürün özelliğine göre basıma uygun tipo (yüksek) baskı, ofset baskı, serigrafi baskı ve çukur (gravür) baskı tekniğini kullanmak,

d) Basılan ürünün kurutma tezgahlarında kurutma işlemlerini yapmak,

e) Basılı ürünü makineden çıkarmak ve istiflenmesini sağlamak,

f) Baskıdan çıkan yarı mamullerin kırma-katlama, harmanlama (sıraya koyma) kesme, ciltleme ve dağıtım işlerini yürütmek,

g) Araç gereçler ile çalıştığı yerin temizliğini yapmak veya yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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