Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı görev tanımı nedir, Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı ne iş yapar, Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı Tanımı;

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Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı Maaşı Ne Kadar? 2022 Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı Maaşları

Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.54

Meslek Adı :

Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tipo baskı yöntemiyle yapılacak basım işlerini tasarlayan ve basım işini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Matbaacılık Teknikeri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen işin orijinaline uygun olarak basılması amacıyla planlama yapmak, kullanılacak malzemeyi hesaplayarak temin etmek,

b) El veya makine ile harfleri dizmek,

c) Kataloglardan, kullanılacak renkleri belirlemek,

d) İşin baskıya hazır hale gelmesi için, bakır, alüminyum veya plastik kalıpları ( klişeleri ) kullanarak basım kalıbını hazırlamak,

e) Kalıbı çembere uygun şekilde yerleştirmek,

f) Kalıpları otomatik olarak seçmek ve satır halinde dizmek, baskı makinesini çalıştırmak ve baskıyı başlatmak,

g) Basılı ürünü makineden çıkarıp istiflenmesini sağlamak,

h) Ürünün müşterinin isteğine ve orijinaline uygunluğunu kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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