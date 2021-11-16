Matematikçi Maaşı Ne Kadar? 2021 Matematikçi Maaşları ve İş İlanları

Matematikçi görev tanımı nedir, Matematikçi ne iş yapar, Matematikçi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Matematikçi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Matematikçi Tanımı;

Matematikle ilgili araştırmaları yürüten ve matematik teknikleri geliştiren, araştırma, mühendislik, idare ve diğer faaliyetlerdeki problemlerin çözümünde matematik prensip ve tekniklerini uygulayan ve uygulamalar hakkında tavsiyelerde bulunan, matematiksel kavramların özelliklerini ve bunlar arasındaki bağıntıları inceleyen ve bulguların teknolojiye uygulanması için yöntemler geliştiren kişidir.

Matematikçi Maaşı Ne Kadar? 2021 Matematikçi Maaşları

Matematikçi maaşı ortalama aylık 4.160 - TL’dir. En düşük Matematikçi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.540 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matematikçi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Matematikçi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Matematikçi Ne İş Yapar?

Matematikçi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cebir, geometri, sayı teorisi gibi konular üzerinde çalışmalar yapmak,

b) İhtimal, hipotez testleri ve varyans gibi matematik teorilerini hesaplara uygulamak ve geliştirme çalışmaları yapmak,

c) Bilimsel araştırmalar, mühendislik projeleri, askeri planlama, elektronik veri işleme ve idari karar verme gibi konularda matematik ilke ve tekniklerini uygulamak,

d) Araştırma, geliştirme, üretim, lojistik ve diğer fonksiyonel alanlardaki belirli sorunların çözümünde matematik prensip ve tekniklerini uygulamak,

e) İşletme idaresi, uzay bilimi, hayati bilimler, atom enerjisi, elektrik gibi alanlarda matematik bilgisini kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Matematikçi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Matematikçiler, İstatistikçiler Ve Aktüerler

Meslek Birim Grubu :

Matematikçiler, İstatistikçiler Ve Aktüerler

Matematikçi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Matematikçi mesleğinin meslek kodu 2120.05 olarak belirlenmiştir



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