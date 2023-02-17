Mateo Del Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Del Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Del Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Del Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Del Blanco 31 Ekim 2003 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,7 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Del Blanco Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Mateo Del Blanco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Del Blanco'nin Club Atlético Unión II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateo Del Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Del Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Del Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Del Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında CA Unión II

Mateo Del Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Del Blanco şuan Club Atlético Unión II takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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