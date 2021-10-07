Matkap Tezgah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Matkap Tezgah İşçisi Maaşları, ve İş İlanları

Matkap Tezgah İşçisi görev tanımı nedir, Matkap Tezgah İşçisi ne iş yapar, Matkap Tezgah İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Matkap Tezgah İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Matkap Tezgah İşçisi Tanımı;

Çeşitli şekil ve özellikteki her türlü malzemede, matkap tezgâhı ve diğer alet ve makineler yardımıyla delik açan, delik büyüten, havşa açan, kılavuz çeken kişidir. İş parçasının basit düzeydeki teknik çizimlerinin doğru okunup yorumlanması, parçaların teknik çizimlere uygun şekilde delinmesi, yapılacak iş ve kullanılan malzemeye göre tespit edilmiş devir sayısına uygun soğutma sıvılarının kullanılması, işlenen parçanın ölçülerinin uygun alet ve aparatlarla doğru şekilde ölçülmesi ve işlem görmüş olan parçaların uygun biçimde istiflenmesini sağlar.

Matkap Tezgah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Matkap Tezgah İşçisi Maaşları

Matkap Tezgah İşçisi maaşı ortalama aylık 3.580 - TL’dir. En düşük Matkap Tezgah İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.950 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matkap Tezgah İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Matkap Tezgah İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Matkap Tezgah İşçisi Ne İş Yapar?

Matkap Tezgah İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Çalışma donanımlarının bakım aşamalarını uygulamak

f) İş organizasyonunu gerçekleştirmek

g) İş öncesi hazırlıkları yapmak

h) Ölçme aletlerini kontrol etmek

i) Matkap takımlarını bilemek

j) Tezgâh hazırlıklarını gerçekleştirmek

k) Matkap ucunu mandrene bağlamak

l) İş parçasını tezgâh mengenesine bağlamak

m) İş parçasını tezgâh tablasına bağlamak

n) Soğutma sıvısını hazırlamak

o) Delme işlemlerini gerçekleştirmek

p) Havşa açmak

q) Diş açma işlemlerini gerçekleştirmek

r) Kılavuz çekmek

s) Pafta çekmek

t) İşlenen parçaların kontrol ve sevki ile raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

u) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Matkap Tezgah İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Matkap Tezgah İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Matkap Tezgah İşçisi mesleğinin meslek kodu 7223.94 olarak belirlenmiştir



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