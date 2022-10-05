Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) görev tanımı nedir, Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) ne iş yapar, Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Tanımı;

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Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşları

Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.12

Meslek Adı :

Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç parçaları üzerine verilen ölçülere göre delikler açan çeşitli tip matkap tezgahlarını ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen ölçülere göre delinecek ağaç parçalarını işaretlemek veya işaretlenmiş olan parçaların açılacak delik ölçülerini incelemek,

b) Açılacak delik ölçülerine göre kullanacağı delici matkabı seçmek ve seçtiği matkabı makine başlığındaki yuvaya (Madren) takmak,

c) Delinecek parçayı makine tablası üzerine mengene, el merdanesi veya diğer bağlama aparatları yardımıyla tutturmak,

d) Parçanın ölçülerine göre tablayı ayarlayarak; ayar çubukları yardımıyla açılacak deliğin derinlik ve uzunluk ayarlarını yapmak,

e) Makineyi çalıştırarak matkabı ekseni etrafında döndürmeye başlamak, dönen matkabı parça üzerine indirerek veya parçanın bağlı bulunduğu tablayı dönen matkaba doğru kaldırarak parçanın delinmesini sağlamak,

f) Delinen parçayı tabla üzerinden alarak açılan delik ölçülerini ölçme aletleri ile kontrol ederek iş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak,

g) Körelen matkap uçlarını bilemek,

h) Kullanılan malzemenin tipine ve delik açılan ağaç parçasının cinsine göre ihtisası bulunmak ve o suretle ayırt etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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