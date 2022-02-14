Medikal Muhasebe Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Medikal Muhasebe Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Medikal Muhasebe Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Medikal Muhasebe Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Medikal Muhasebe Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Medikal Muhasebe Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Medikal Muhasebe Elemanı Maaşları

Medikal Muhasebe Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5726,5_TL'dir. En düşük Medikal Muhasebe Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Medikal Muhasebe Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4311.09

Meslek Adı :

Medikal Muhasebe Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebe Kayıtları Ve Defter Tutan Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı : -

Görev ve İşlem Basamakları : -

Güncel Meslek : EVET

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